Kirghizistan: presidente Jeenbekov firma decreto su dimisisoni del premier Boronov

- Il presidente del Kirghizistan, Sooronbay Jeenbekov, ha firmato un decreto sulle dimissioni del primo ministro Kubatbek Boronov. Lo ha riferito l’ufficio stampa del presidente, secondo cui l’esecutivo resterà comunque in carica per gestire le funzioni correnti sino alla formazione di un nuovo governo. "Secondo il decreto, le persone che hanno ricoperto le cariche di primo ministro, primo vicepremier e ministro continueranno a svolgere le loro funzioni in conformità con quanto previsto dagli incarichi ricoperti sino alla formazione di un nuovo esecutivo", si legge nella nota. Contestualmente, Jeenbekov ha firmato un decreto che prevede il licenziamento del presidente del Consiglio di sicurezza nazionale, Orozbek Opumbayev. Ieri la portavoce del presidente, Tolgonai Stamalieva, aveva invece dichiarato l'intenzione di Jeenbekov di respingere le dimissioni del premier Boronov. Quest'ultimo aveva rassegnato le dimissioni dopo che manifestanti dell’opposizione avevano occupato le sedi del parlamento e del governo in segno di protesta contro le irregolarità delle elezioni legislative del 4 ottobre, a seguito delle quali quattro partiti – tra cui uno solo dell’opposizione – avrebbero superato la soglia di sbarramento per entrare al Consiglio supremo. (segue) (Res)