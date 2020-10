Kirghizistan: presidente Jeenbekov firma decreto su dimisisoni del premier Boronov (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, intanto, la Banca centrale ha permesso agli istituti finanziari di riaprire i battenti dopo due giorni. A premere in tal senso erano state le associazioni imprenditoriali, secondo cui il Paese potrebbe rischiare un’emergenza alimentare con banche e sportelli automatici chiusi. E resta ancora il mistero sul luogo in cui si è rifugiato il presidente Jeenbekov, che non è noto neanche al ministro dell’Interno ad interim Kursan Asanov. “Non sappiamo dove si trovi. Non lo stiamo cercando, abbiamo molte altre cose da fare al momento, la più importante delle quali è ristabilire l’ordine”, ha spiegato Asanov ai giornalisti questa mattina. Ieri un gruppo di parlamentari dell'opposizione ha aperto una procedura per la messa in stato d'accusa del presidente nel contesto della crisi politica che in questi giorni sta scuotendo il Paese centrasiatico. Lo ha fatto sapere Kanybek Imanaliev, deputato del partito di opposizione Ata-Meken, tra i firmatari della mozione. "Alcuni dei parlamentari hanno firmato l'impeachment. Si tratta di una procedura molto complicata, ma possiamo dire che è partita", ha dichiarato il deputato. Migliaia di persone sono tornate in piazza sempre ieri a Bishkek per chiedere “politici puliti per il nuovo governo” dopo le violente proteste che nei giorni scorsi hanno spinto la Commissione elettorale centrale (Cec) ad annullare i risultati delle elezioni legislative del 4 ottobre. (segue) (Res)