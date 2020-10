Mauritania: settimana di mobilitazione per il giornalista rapito Ishak Ould Moctar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società civile mauritana ha deciso di organizzare una settimana di solidarietà al giornalista Ishak Ould Moctar in occasione del settimo anno del suo rapimento. Una commissione “ad hoc”, in un comunicato diffuso ieri, specifica che nell'ambito di questa settimana saranno organizzati incontri televisivi e radiofonici dedicati al dossier Ishak e al suo calvario, ma anche incontri con le autorità governative interessate. È inoltre previsto l'incontro con ambasciatori, rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali che intrattengono rapporti geografici, strategici o specifici nell'area in cui il giornalista dovrebbe essere tenuto in ostaggio. Il comitato ha invitato tutti i giornalisti, i blogger e il pubblico in generale ad accompagnare questa campagna per tutta la settimana per continuare a ricordare il collega rapito e ha invitato le parti interessate ad agire per garantire il suo rilascio e porre fine al suo calvario (Res)