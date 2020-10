Covid: Boccia, chiusura Regioni? "Non si può escludere nulla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento". Così il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, ai microfoni di Radio Capital. "Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c'è una spia che si accende bisogna intervenire", ha detto.(Rin)