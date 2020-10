India: banca centrale lascia tassi invariati e prevede contrazione annuale del 9,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Rbi ha spiegato che i dati indicano una ripresa dell'attività economica globale nel terzo trimestre, ma che i rischi al ribasso sono aumentati a causa delle nuove ondate dell’epidemia di coronavirus in molti paesi. Il commercio globale dovrebbe rimanere moderato. Sul fronte interno, gli indicatori suggeriscono una stabilizzazione dell'attività economica nel secondo trimestre dell’anno 2020-21 (luglio-settembre), dopo il calo del Pil reale del 23,9 per cento su base annua nel primo (aprile-giugno). Soprattutto grazie alla spesa pubblica e alla domanda rurale, la produzione industriale, in particolare di beni di consumo non durevoli, e alcune categorie di servizi, come i veicoli passeggeri e il trasporto ferroviario di merci, hanno registrato una graduale ripresa. Le prospettive per l'agricoltura sono solide. Il deficit commerciale è aumentato marginalmente, con le esportazioni di merci che stanno lentamente raggiungendo i livelli pre-Covid e una moderazione della contrazione delle importazioni. L’indice dei prezzi al consumo è salito al 6,7 per cento nel periodo luglio-agosto, poiché le pressioni si sono accentuate su prodotti alimentari, combustibili e componenti di base a causa di interruzioni dell’offerta, margini più elevati e tasse. L’inflazione dovrebbe giovarsi di un allentamento della pressione sui prezzi dei generi alimentari grazie ai raccolti della stagione monsonica (raccolti kharif), che dovrebbero essere positivi. (Inn)