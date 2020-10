Covid: Ricciardi, scongiurare chiusura generalizzata, valutiamo quali attività possono essere limitate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La chiusura della scuola è assolutamente da scongiurare così come è assolutamente da scongiurare un lockdown generale. In questo momento non c’è nessuna ipotesi di chiusura di esercizi commerciali o attività, si sta solo pensando a quali sono le possibili attività che prevedono assembramenti ingiustificati che riguardino attività non primarie che possono essere in qualche modo limitate”. Così a Buongiorno, su SkyTg24 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute. (Rin)