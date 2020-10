Imprese: Converge effettua la seconda più grande ipo delle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fornitore filippino di servizi Internet a banda larga Converge Ict Solutions Inc ha effettuato il proprio debutto sul mercato, con una offerta pubblica iniziale (Ipo) da 600 milioni di dollari, la seconda per dimensioni nella storia del mercato azionario filippino. Converge ha voluto monetizzare il boom della domanda per l’accesso alla banda larga nel paese dovuta anche alla pandemia di coronavirus, che ha costretto lavoratori e studenti a rimanere in casa. Converge, che ha tra i suoi principali azionisti la società statunitense di private equity Warburg Pincus, è al lavoro su un progetto da 1,8 miliardi di dollari che farà da spina dorsale alla rete Internet a banda larga delle Filippine. L’ipo coincide anche col ritorno degli investitori internazionali nei mercati del Sud-est asiatico: il colosso thailandese Siam Cement Group Packaging Pcl ha fissato la forbice di prezzo per la sua ipo ieri, 8 ottobre; l’operazione sarà a sua volta la seconda maggiore quotazione aziendale della Thailandia, e potrebbe raccogliere in tutto 1,5 miliardi di dollari. (Fim)