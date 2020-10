Cina: coronavirus, Pechino aderisce al programma Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Gavi, Vaccine Alliance, hanno firmato l'8 ottobre un accordo che decreta l'adesione formale della Repubblica Popolare al programma Covax (Vaccine Global Access Facility), una iniziativa tesa a garantire un accesso globale equo ai vaccini al Covid-19 guidato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Questo è un passo importante che la Cina ha compiuto per sostenere il concetto di una comunità di salute condivisa per tutti e per onorare il suo impegno a trasformare i vaccini Covid-19 in un bene pubblico globale", ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. "Attualmente, la pandemia di Covid-19 rappresenta ancora una grave minaccia per la sicurezza e la salute delle persone in tutti i Paesi. La Cina continua a concentrarsi sulla garanzia che i paesi in via di sviluppo abbiano pari accesso a vaccini appropriati, sicuri ed efficaci. A tal fine, ci siamo solennemente impegnati a rendere i vaccini sviluppati e distribuiti dalla Cina un bene pubblico globale, che sarà fornito ai paesi in via di sviluppo come priorità. Pertanto, la Cina ha mantenuto una stretta comunicazione con Covax con un atteggiamento positivo verso l'adesione", ha dichiarato la protavoce. (segue) (Cip)