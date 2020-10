Cina: coronavirus, Pechino aderisce al programma Covax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la Cina sia leader mondiale con diversi vaccini in fasi avanzate di ricerca e sviluppo e con un'ampia capacità di produzione, ha comunque deciso di aderire a Covax. Stiamo compiendo questo passo concreto per garantire un'equa distribuzione dei vaccini, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e speriamo che anche i paesi più capaci si uniranno e sosterranno l'iniziativa. La Cina rafforzerà anche la cooperazione sui vaccini con i paesi interessati attraverso la rete Covax e continuerà a collaborare con i partner del progetto e contribuirà con la sua quota alla lotta globale contro la pandemia per salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti gli esseri umani", ha spiegato la portavoce. (Cip)