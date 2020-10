Taiwan: export verso Cina e Hong Kong in aumento del 13,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan verso la Cina continentale e Hong Kong sono ammontate a 108,1 miliardi di dollari nei primi nove mesi di quest'anno, un aumento del 13,3 per cento su base annua. Lo ha reso noto in un comunicato stampa il dipartimento delle Finanze dell'Isola. Solo a settembre, le esportazioni dell'Isola verso la Cina continentale e Hong Kong hanno raggiunto i 14,2 miliardi di dollari, la seconda cifra mensile più alta di sempre e in aumento del 22,3 per cento su base annua. Secondo il dipartimento, le importazioni dell'Isola dalla Cina continentale e da Hong Kong nei primi nove mesi di quest'anno sono aumentate del 7,9 per cento annuo a 46,1 miliardi di dollari. A settembre, le importazioni di Taiwan dalla la Cina continentale e da Hong Kong sono diminuite dello 0,3 per cento a 5,4 miliardi di dollari. Le esportazioni totali di Taiwan a settembre hanno raggiunto 30,7 miliardi di dollari, in aumento del 9,4 per cento anno su anno, e le importazioni totali sono diminuite del 5,4 per cento annuo a 23,6 miliardi di dollari. Il dipartimento ha attribuito l'aumento delle esportazioni all'espansione della domanda nel mercato continentale, al boom dell'industria delle nuove tecnologie e alla stagione privilegiata per l'elettronica di consumo.(Cip)