Hong Kong: 12 detenuti a Shenzhen, familiari e attivisti accusano polizia di aver collaborato con Cina continentale per l'arresto

- I familiari dei 12 hongkonghesi detenuti a Shenzhen hanno manifestato ieri pomeriggio, 8 ottobre, davanti alla sede del Government Flying Service (Gfs) sull'isola di Lantau, insieme agli attivisti pro-democrazia Owen Chow, Joshua Wong, all'ex parlamentare Eddie Chu e al consigliere distrettuale di Tsuen Wan Lester Shum. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Hong Kong Free Press", gli attivisti hanno affermato che la polizia di Hong Kong ha condotto una sorveglianza aerea sul gruppo dei 12 il giorno dell'arresto: lo dimostrerebbero registrazioni di volo presumibilmente trapelate dal sistema di applicazione integrato che mostrano un velivolo ad ala fissa operante dalle 4:10 alle 8:45 del 23 agosto. La missione è stata registrata come "P-Ops", che gli attivisti presumono possa significare "Operazioni di polizia". La polizia di Hong Kong ha negato di collaborare con le autorità della Cina continentale. Secondo Wong il documento dimostra, invece, che sia la polizia che il servizio di volo erano a conoscenza in anticipo del piano dei 12 di fuggire dalla città: "Volevano solo preparare la trappola e lasciare che tutti quei 12 manifestanti [non fossero] arrestati dalla polizia di Hong Kong ma semplicemente rinchiusi nella Cina continentale", ha affermato il giovane attivista. (segue) (Cip)