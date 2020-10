Hong Kong: 12 detenuti a Shenzhen, familiari e attivisti accusano polizia di aver collaborato con Cina continentale per l'arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del raduno alle quattro del pomeriggio, agenti di polizia sono stati dispiegati nell'area e hanno delimitato la zona con nastro adesivo. Un ufficiale ha chiesto al gruppo di disperdersi avvertendolo della violazione del divieto di raduno con oltre quattro persone, previsto dai regolamenti anti-epidemia. I manifestanti hanno comunque sollevato cartelli con la scritta: "47 giorni da quando sono scomparsi. Nessuna notizia dei 12 mentre la collusione tra Pcc (Partito comunista cinese) e Hong Kong è stata dimostrata. Rilasciate ora i 12 [hongkonghesi]". Dai Evans, ex manager delle operazioni di volo del Gfs, ha riferito al quotidiano che è normale prassi che i membri dell'equipaggio degli aeromobili vengano istruiti in anticipo: "La mia esperienza in Gfs insegna che gli equipaggi vengono informati sulla loro missione altrimenti non potrebbero fare il loro lavoro". (segue) (Cip)