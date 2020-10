Hong Kong: 12 detenuti a Shenzhen, familiari e attivisti accusano polizia di aver collaborato con Cina continentale per l'arresto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 12 hongkonghesi sono saliti a bordo di un motoscafo al molo di Po Toi O a Sai Kung in rotta verso Kaoshiung a Taiwan intorno alle 7 del mattino del 23 agosto. Sono stati intercettati dalla guardia costiera del Guangdong e arrestati con l'accusa di aver attraversato illegalmente il confine. Attualmente sono detenuti nel centro di detenzione del distretto di Yantian, a Shenzhen, nella Cina continentale. La procura ha approvato gli arresti la scorsa settimana. Due dei detenuti – Tang Kai-yin e Quinn Moon – devono affrontare accuse più gravi in merito all'organizzazione dell'operazione. I 12, undici uomini e una donna di età comprese tra 16 e 33 anni, sono considerati attivisti democratici. L'amministrazione dell'ex colonia britannica ha reso noto che erano stati accusati di aver partecipato a proteste antigovernative lo scorso anno e che uno è sospettato di collusione con forze straniere ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Dal 23 agosto sono detenuti senza accusa e non hanno potuto incontrare gli avvocati scelti dalle rispettive famiglie. (segue) (Cip)