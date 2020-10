© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 9 ottobre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3793m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: pressioni livellate favoriscono una nuova giornata stabile e in larga parte soleggiata, pur con qualche sottile velatura in transito da Nordovest. Clima gradevole, in linea con i valori tipici del periodo. Venti deboli. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)