Germania: coronavirus, ministro Salute Spahn, nessun motivo per nuovo blocco

- Nonostante il costante aumento dei contagi da coronavirus, in Germania “non vi è motivo” per un nuovo blocco dopo quello attuato dal governo federale nella scorsa primavera e progressivamente allentato. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Spahn ha aggiunto che non vi è stata “alcun focolaio nei negozi, nei saloni di barbieri e parrucchieri, nel trasporto pubblico”. La situazione è “sotto controllo anche nella scuole”. Per il ministro della Salute tedesco, “il problema sono feste ed eventi”. (Geb)