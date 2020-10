Germania: coronavirus, ministro Salute Spahn, responsabilità per superare pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “superare insieme” la pandemia di coronavirus, “ci vogliono perseveranza, senso di responsabilità e solidarietà”. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Spahn ha aggiunto che, limitare i contagi da Sars-Cov2, in costante aumento in Germania, è possibile “soltanto se rispettiamo le regole su distanziamento e igiene e sulle maschere da indossare ogni giorno”. Secondo il ministro della Salute tedesco, “dobbiamo pensare anche alle feste e ai viaggi di cui possiamo fare a meno”. (Geb)