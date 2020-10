Spagna: Covid, governo accelera tempi e oggi dichiarerà lo stato emergenza a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha deciso di accelerare i tempi e di convocare oggi un Consiglio dei ministri straordinario per decretare un nuovo stato di emergenza nella comunità di Madrid dopo che ieri l'Alta Corte di giustizia della capitale ha giudicato nulle le nuove norme restrittive imposte il 2 ottobre scorso. Fonti del Partito socialista operaio (Psoe) consultate dal quotidiano "El Mundo" hanno sottolineato che il ministero della Salute ha chiesto due incontri ieri con la presidente della regione, Isabel Diaz Ayuso, che tuttavia "non non si sono concretizzati". Uno delle ragioni alla base dell'urgenza del provvedimento è impedire gli imponenti spostamenti della popolazione in vista del ponte del 12 ottobre, giorno della Festa nazionale. La durata dello stato di emergenza sarà di almeno 15 giorni a partire dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato. (Spm)