Coronavirus: Hong Kong lancia doppio vaccino sperimentale per influenza e Covid-19

- Un doppio vaccino sperimentale sia per l'influenza che per la Covid-19 somministrato per via nasale entrerà negli studi sull'uomo a Hong Kong il prossimo mese. "La sperimentazione clinica nella fase iniziale arruolerà circa cento adulti", ha dichiarato Yuen Kwok-Yung, responsabile delle malattie infettive del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Hong Kong. Il potenziale vaccino è simile a un'immunizzazione antinfluenzale attraverso spray nasale già sul mercato progettata per iniziare a lavorare dove i virus respiratori entrano tipicamente nel corpo, ovvero il naso. "La nostra idea è che vogliamo la protezione contro l'influenza e la Covid-19 allo stesso tempo", ha detto Yuen in un'intervista. Secondo quanto riferisce "The Straits Times", la ricerca sullo spray sperimentale ha ricevuto finanziamenti dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations in Norvegia e dal governo di Hong Kong, e si unirà a dozzine di studi clinici in tutto il mondo volti a identificare vaccini sicuri ed efficaci contro il coronavirus. (segue) (Cip)