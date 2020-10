Covid: numero terapie intensive potrebbe superare i dati di aprile nel nord dell'Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale consulente medico del governo britannico, Chris Whitty, coadiuvato dal sottosegretario per la Salute, Ed Argar, hanno tenuto un briefing presso la Camera dei comuni, affermando che il numero di pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nei reparti di terapia intensiva del nord dell'Inghilterra supererà il numero dei ricoveri registrato in aprile (mese di picco, nel Regno Unito) se il tasso di infezione continuerà a salire al tasso attuale. Secondo Whitty, il dato di aprile potrebbe essere raggiunto in 22 giorni. Secondo alcuni dati illustrati dallo scienziato, il 41 per cento dei contagi avvenuti tra persone sotto i 30 anni di età starebbero avvenendo in bar, pub e ristoranti. Il briefing è parte della strategia del governo di comunicare di più e meglio con il parlamento, in modo da adottare soluzioni maggiormente condivise circa prossime ulteriori restrizioni che quasi sicuramente verranno adottate nelle aree maggiormente a rischio. Sul tavolo delle possibilità, tra le altre cose, vi sarebbe la chiusura totale di bar, pub e ristoranti per due settimane, insieme a un potenziale divieto di incontro tra nuclei familiari diversi.(Rel)