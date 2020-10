Usa: il medico della Casa Bianca autorizza Trump a riprendere gli impegni pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato autorizzato dal suo medico personale a riprendere i suoi impegni pubblici, appena una settimana dopo aver contratto il coronavirus e dopo aver trascorso tre giorni ricoverato in ospedale. “Credo proverò a partecipare a un comizio sabato sera, se avremo tempo a sufficienza per organizzare la cosa”, ha dichiarato Trump nel corso di una intervista a “Fox News” ieri, 8 ottobre.Il presidente ha aggiunto che l’evento “si terrà probabilmente in Florida o Pennsylvania”. Poche ore prima dell’intervista, il medico di Trump, Sean Conley, aveva dichiarato che il presidente ha risposto in modo “estremamente positivo” ai trattamenti farmacologici, e che dovrebbe essere pronto a riprendere “gli impegni pubblici” entro domenica, 11 ottobre.Non è ancora chiaro, però, se l’inquilino della Casa Bianca sia risultato negativo a un tampone di controllo; nel corso dell’intervista di ieri, Trump ha dichiarato che si sottoporrà a un nuovo test oggi, 9 ottobre.Nella giornata di giovedì Trump ha anche annunciato che non parteciperà al secondo dibattito con il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, in programma il 15 ottobre, dopo la decisione della commissione sui dibattiti presidenziali di organizzare l'evento in forma virtuale. “Non sprecherò il mio tempo in un dibattito virtuale”, ha detto Trump a "Fox News". (Nys)