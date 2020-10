Nagorno-Karabakh: Austria si propone come sede dei colloqui tra Armenia ed Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha proposto ai rappresentanti Armenia e Azerbaigian di incontrarsi a Vienna per avviare negoziati diretti per una soluzione al conflitto in Nagorno-Karabakh. "Ho espresso la mia speranza per una risoluzione pacifica del conflitto durante una conversazione telefonica con il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, e ho rilanciato la nostra proposta di tenere il prossimo round di colloqui tra le due parti. L'Austria è sempre stata un luogo di dialogo e continueremo a insistere sulla distensione e sui negoziati diretti", ha scritto Kurtz su Twitter. (Geb)