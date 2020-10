Germania: direttore intelligence interna Haldenwang, antisemitismo in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dall'attacco di un terrorista di estrema destra contro la sinagoga di Halle in Sassonia-Anhalt, in Germania l'antisemitismo è “in forte aumento”. È quanto affermato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Der Tagesspiegel”, Haldenwang ha dichiarato: “Negli ultimi due anni, in particolare, i reati contro gli ebrei e le loro istituzioni in Germania, compresi gli atti di violenza, sono aumentati in maniera significativa”. Il direttore del BfV ha aggiunto che, dalle analisi dell'agenzia, risulta come siano giustificate le preoccupazioni degli ebrei tedeschi circa possibili atti di ostilità o attacchi. Pertanto, l'apparato di sicurezza deve essere “estremamente vigile” nella prevenzione e repressione dell'antisemitismo. “Soprattutto, la società deve essere resa consapevole della necessità di lavorare insieme contro l'emergente antisemitismo", ha evidenziato Haldenwang. Secondo il direttore del BfV, “il pericolo è sempre più rappresentato da singoli soggetti radicalizzati” che, “per relazioni personali spesso difficili, insuccessi a scuola e al lavoro, un ambiente problematico (…) cercano il colpevole per la loro situazione di vita desolata”. L'obiettivo divengono quindi “le minoranze”. (segue) (Geb)