Germania: direttore intelligence interna Haldenwang, antisemitismo in aumento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la festività ebraica dello Yom Kippur, il 9 ottobre 2019, l'estremista di destra tedesco Stephan Balliet tentò di fare irruzione in armi in una sinagoga di Halle per compiere una strage. Non riuscendo nell'intento, l'uomo prese a vagare per la città, lanciando bombe a mano e aprendo il fuoco sui passanti. Il bilancio fu di due vittime e altrettanti feriti. Arrestato al termine di un conflitto a fuoco con la polizia in cui era rimasto ferito, Baillet è attualmente sotto processo presso il tribunale statale superiore di Naumburg. Le vittime dell'attacco verranno ricordate oggi con diversi eventi. Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, interverrà alla commemorazione principale ad Halle an der Saale, dove è atteso il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Josef Schuster. (Geb)