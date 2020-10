Finanza: Euronext acquisisce Gruppo Borsa Italiana, sarà principale infrastruttura di mercato paneuropea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Euronext annuncia di aver stipulato un accordo vincolante con London Stock Exchange Group plc (Lseg) e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Limited per acquisire il 100 per cento dell'intero capitale azionario emesso di London Stock Exchange Group Holdings Italia Spa, holding del Gruppo Borsa Italiana (la “Proposta di Aggregazione”), per un corrispettivo in contanti di 4,3 miliardi di euro. È quanto si legge in una nota, secondo cui quest’annuncio fa seguito al precedente del 18 settembre 2020 di Euronext e Cdp Equity in cui si comunicava l’avvio di un colloquio esclusivo con Lseg in merito alla potenziale acquisizione del Gruppo Borsa Italiana. L'aggregazione proposta creerà un'infrastruttura di mercato europea leader nell'Ue, il cui ruolo centrale volto a collegare le economie locali ai mercati globali, verrà rafforzato attraverso la creazione della sede numero uno per le quotazioni e dei mercati secondari per il finanziamento del debito e del capitale in Europa. Questa transazione migliora in modo significativo la scala di Euronext, diversifica il suo business mix in nuove classi di attività e rafforza le sue attività post-negoziazione. Con questa transazione, Euronext mantiene la sua ambizione di costruire la principale infrastruttura di mercato paneuropea. (segue) (Com)