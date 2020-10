Finanza: Euronext acquisisce Gruppo Borsa Italiana, sarà principale infrastruttura di mercato paneuropea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La potenziale transazione è subordinata, tra le altre cose, alla cessione del Gruppo Borsa Italiana o di una sua parte sostanziale come condizione della decisione di autorizzazione della Commissione europea per la proposta di acquisizione di Refinitiv da parte di Lseg. Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Euronext, ha dichiarato: "L'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana segna un traguardo significativo nel piano strategico 'Let's Grow Together 2022' di Euronext e un punto di svolta nella storia del nostro Gruppo. Grazie a questa operazione, Euronext diversificherà in modo significativo il proprio mix di ricavi e la propria impronta geografica accogliendo l'infrastruttura di mercato dell'Italia, Paese del G7 e terza economia d'Europa. La combinazione di Euronext e del Gruppo Borsa Italiana, con il supporto strategico di investitori a lungo termine come Cdp, offre l'ambizione di costruire la principale infrastruttura di mercato paneuropea, collegando le economie locali ai mercati dei capitali globali. Questa operazione rafforzerà la posizione del Gruppo Borsa Italiana sui mercati dei capitali dell'Europa continentale. La combinazione proposta creerà la spina dorsale dell'Unione dei mercati dei capitali in Europa. Il Gruppo Borsa Italiana manterrà la propria identità e integrità all'interno del modello federale di Euronext, beneficiando al contempo di una governance migliorata, dell'offerta e della tecnologia migliori della categoria, per servire meglio i mercati dei capitali italiani". (Com)