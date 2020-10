Indonesia: si intensificano le proteste contro la riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polizia e manifestanti si sono scontarti a Giacarta ieri, nella terza giornata di proteste che hanno segnato lo sciopero nazionale contro la riforma del lavoro voluta dal presidente Joko Widodo. Un portavoce della polizia di Giacarta ha dichiarato che alla manifestazione nella capitale hanno partecipato circa 8mila persone, perlopiù studenti, lavoratori e personale di organizzazioni non governative. Alcuni dei manifestanti hanno appiccato roghi ed eretto barricate nel centro della capitale. Video diffusi dai media locali mostrano la polizia ricorrere al gas lacrimogeno per disperdere manifestanti che si erano riuniti nelle vicinanze del palazzo presidenziale. Le proteste hanno interessato anche altre grandi città dell’Indoensia, incluse Makassar, nella provincia di Sulawesi Meridionale, Bandung a Giava Occidentale e Semarang, a Giava Centrale. Nel frattempo, 36 investitori internazionali, inclusi Aviva Investors e Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, hanno inviato una lettera aperta alle autorità indonesiane, esprimendo “preoccupazione in merito a certe modifiche” delle normative allo studio del governo, che “se attuate, potrebbero risultare dannose per l’ambiente, la società e la governance”. (segue) (Fim)