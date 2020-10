Giappone: coronavirus, Tokyo promette 130 milioni di dollari per accesso globale a vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha annunciato ieri, 8 ottobre, che il Paese stanzierà oltre 130 milioni di dollari a sostegno di Covax, una iniziativa internazionale tesa a garantire l’equo accesso degli Stati ad un futuro vaccino contro il coronavirus. L’annuncio è giunto margine di un incontro ministeriale online per la promozione dei servizi alla salute, cui ha preso parte anche il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom. I fondi sono parte dei circa 300 milioni di dollari che il Giappone ha offerto lo scorso giugno a Gavi, che co-gestisce Covax; Tokyo si è impegnata a stanziare i fondi nell’arco di cinque anni, a partire dal 2021. Motegi ha dichiarato che “il Giappone attribuisce importanza (…) al rafforzamento della capacità di risposta al nuovo coronavirus, e in particolare allo sviluppo di vaccini e all’equo accesso a questi ultimi”. Motegi ha ricordato che dallo scorso febbraio Tokyo ha già stanziato oltre 1,54 miliardi di dollari per gli sforzi globali di contrasto alla pandemia di coronavirus (Git)