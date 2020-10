Difesa: il Giappone schiera tre unità per la guerra elettronica nel Mar Cinese Orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate del Giappone schiereranno tre unità per la guerra elettronica di nuova costituzione presso infrastrutture militari nel Mar Cinese Orientale, teatro delle incursioni navali cinesi. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui le nuove unità avranno appunto il compito di monitorare le attività militari della Cina nell’area, e di rispondervi se necessario. Le unità saranno dotate di sistemi di disturbo delle onde elettromagnetiche, cui si affidano molte delle comunicazioni militari e dei sistemi di guida dei missili. Tokyo opera dai tempi della guerra fredda una sola unità specializzata nella guerra elettronica nell’isola settentrionale di Hokkaido, in prossimità dell’Estremo Oriente Russo. Il ministero della Difesa giapponese ha però predisposto piani per costituire altre sette unità analoghe, inclusa una di circa 80 elementi che verrà schierata a Kumamoto, nel Sud del Giappone, entro marzo 2021. (Git)