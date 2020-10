Usa-Corea del Nord: dipartimento Stato, auguri di guarigione a Trump sono “buon segno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti interpreta come un “buon segno” l’augurio di pronta guarigione inviato dal leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, al presidente Donald Trump, positivo al coronavirus. Lo ha dichiarato ieri, 8 ottobre, il viceassistente del segretario di Stato Usa per la Corea e il Giappone, Marc Knapper. “E’ un buon segno, suppongo, che il presidente Kim stia osservando ed esprima interesse per lo stato di salute del nostro leader”, ha dichiarato il funzionario. Knapper ha ricordato che a Corea del Nord non esprimeva solidarietà nei confronti degli Stati Uniti o di loro rappresentanti dagli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Knapper ha anche ribadito che gli Usa restano aperti al dialogo con la Corea del Nord, ed ha espresso l’auspicio che gli obiettivi di denuclearizzazione discussi da Trump e Kim nel 2018 possano concretizzarsi. (segue) (Nys)