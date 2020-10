Autostrade: M5s, Aspi getta la maschera e cerca scappatoie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Aspi arriva l'ennesima inaccettabile provocazione: alla vigilia dell'audizione in commissione Ambiente della Ministra De Micheli fa sapere che non ha nessuna intenzione di onorare gli impegni presi a metà luglio con lo Stato Italiano. In sostanza, Autostrade rigetta l'articolo 10 dell'accordo raggiunto da Atlantia con il Governo che prevede il passaggio a Cdp per perfezionare la cessione della società". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera. "Un comportamento, quello di Aspi, che ricalca l'arroganza dimostrata già negli anni passati con la mancanza di manutenzione - a fronte di utili esorbitanti - che ha causato la tragedia del Ponte Morand - aggiungono -. Autostrade ha gettato la maschera: non rispetta gli impegni presi e, ancor più grave, dimostra di non avere alcun rispetto per la memoria delle vittime e per il dolore delle famiglie. E' urgente arrivare quanto prima alla soluzione della vicenda nel rispetto dell'interesse pubblico visto che le inadempienze di Autostrade ricadrebbero inevitabilmente sui cittadini", concludono i parlamentari del M5s.(Com)