Usa: salta il confronto con Trump, Biden parteciperà a un dibattito su "Abc"

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, parteciperà a un dibattito aperto al pubblico ospitato dall'emittente "Abc News" nella notte di quello che avrebbe dovuto essere il secondo dibattito presidenziale. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". L'ex vice presidente parteciperà invece a un evento a Philadelphia moderato dal conduttore dei "Abc" George Stephanopoulos. L'annuncio indica che il secondo dibattito presidenziale non avrà più luogo come previsto il 15 ottobre, dopo che il presidente Trump si è opposto alla decisione di farne un evento virtuale per motivi di sicurezza. Risultato positivo meno di una settimana fa al Covid-19, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “non crede di essere contagioso” e vuole dunque riprendere i comizi di campagna elettorale in vista del voto del prossimo 3 novembre. In un'intervista a "Fox News" Trump oggi ha fatto sapere che non parteciperà al prossimo dibattito con il candidato del Partito democratico, Joe Biden, se l'evento - in programma il 15 ottobre - si terrà in formato virtuale come stabilito dalla Commissione per i dibattiti presidenziali. (Nys)