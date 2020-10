Usa: Moderna non farà rispettare brevetti sul suo vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso farmaceutico Moderna ha detto oggi che non farà rispettare i brevetti relativi al suo vaccino sperimentale per i Covid-19. La mossa, riporta "Hindustan Times", permetterebbe ad altri produttori di farmaci di sviluppare scatti utilizzando la tecnologia dell'azienda. Moderna dunque non sta rivendicando i suoi diritti di proprietà intellettuale per la sua tecnologia del vaccino ed è disposta a concedere in licenza la tecnologia dietro il suo vaccino sperimentale per il coronavirus dopo la pandemia, ha detto l'azienda in una dichiarazione. L'azienda è una delle più avanzate nella corsa agli Stati Uniti per un vaccino, considerato essenziale per porre fine a una pandemia che ha causato più di un milione di vittime in tutto il mondo. Moderna ha ricevuto oltre un miliardo di dollari di finanziamenti governativi per sviluppare e produrre il suo candidato vaccino, e altri 1,5 miliardi di dollari per fornirlo al pubblico statunitense. (Nys)