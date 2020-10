Usa: incriminato per cospirazione un ex finanziatore della campagna di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo statunitense Elliott Broidy, un ex influente finanziatore della campagna elettorale per il presidente Donald Trump e il Partito repubblicano, è stato accusato oggi dalle autorità federali degli Stati Uniti di aver cospirato per agire come agente non registrato per un preside straniero prima di esercitare pressioni sull'amministrazione Trump e sul dipartimento di Giustizia. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Broidy è stato accusato con uno strumento giudiziario noto come informazione criminale, che viene tipicamente utilizzato quando un imputato ha accettato di dichiararsi colpevole I documenti di accusa dicono che Broidy ha accettato di fare pressione sull'amministrazione Trump e sul dipartimento di Giustizia per far cadere o risolvere favorevolmente l'indagine su un cittadino straniero per il suo ruolo nell'appropriazione indebita di miliardi di dollari dal fondo statale per lo sviluppo della Malesia. (Nys)