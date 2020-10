Mali: Conte su rilascio ostaggi italiani, grazie a intelligence e Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ringraziato l'intelligence e la Farnesina per il rilascio degli ostaggi italiani padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio. "Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrando in Italia! Grazie al nostro comparto di intelligence, in particolare all’Aise, e alla Farnesina per questo risultato", ha scritto il premier su Twitter. (Res)