Usa: il deficit ha raggiunto il record di 3.100 miliardi di dollari nel 2020

- Il deficit federale negli Stati Uniti per il 2020 ha raggiunto un record di 3.100 miliardi di dollari, ben oltre il doppio del deficit più alto mai registrato, secondo una stima del Congressional Budget Office pubblicata oggi. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Le cifre ufficiali del Dipartimento del Tesoro sono attese per la fine del mese. Anche prima della pandemia, il deficit era sulla buona strada per superare i mille miliardi di dollari per l'unica volta dai quattro anni successivi alla Grande Recessione. La risposta fiscale a quella crisi economica ha portato al precedente deficit record di 1,4 trilioni di dollari nel 2009, ma questo numero è diminuito costantemente fino alla metà di questo decennio Da quando il presidente Trump è entrato in carica, il deficit è cresciuto drasticamente grazie ai tagli fiscali non finanziati e all'aumento della spesa sia per la difesa che per le priorità interne. Ma l'avvento del nuovo coronavirus e la massiccia risposta del governo hanno fatto esplodere il deficit quest'anno, anche se la stima è inferiore ai 3.300 miliardi di dollari previsti fino a poche settimane fa. (Nys)