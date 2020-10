Farnesina: liberazione Maccalli e Chiacchio possibile grazie alla cooperazione delle istituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina si congratula per la liberazione degli italiani Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio in Mali. "La liberazione e' stata resa possibile grazie al prezioso lavoro del personale dell'Aise e di tutti i competenti apparati dello Stato, unitamente alla importante collaborazione delle autorità maliane", fa sapere il ministero degli Esteri in una nota, in cui si elogia "la professionalità, le capacità operative e di relazione dell'intelligence". "Ancora una volta, la proficua, corale e sinergica interazione tra le istituzioni dello Stato si è rivelata vincente, consentendo di raggiungere il primario obiettivo di riportare in Patria i nostri due connazionali", si conclude il comunicato. (Com)