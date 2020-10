Usa: Business Council, l'a.d. di Microsoft Nadella nuovo presidente del cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Business Council, un'associazione composta da diversi amministratori delegati del mondo, ha annunciato giovedì che l'a.d. di Microsoft, Satya Nadella, sarà il suo nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Lo riporta il sito "The Hill". Nadella succede a John Donahoe, a.d. di Nike, che è stato presidente per il periodo 2019-2020. Il consiglio, che ha sede a Washington, negli Stati Uniti, è composto da 175 amministratori delegati che si riuniscono per fare rete e partecipare alle discussioni sulle politiche. Nadella, nata in India, è a.d. di Microsoft dal 2014 ed è entrata nell'azienda nel 1992.(Nys)