Usa: il dottore di Trump lo autorizza a riprendere gli impegni pubblici

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato autorizzato dal suo medico personale a riprendere i suoi impegni pubblici, appena una settimana dopo aver contratto il coronavirus e dopo aver trascorso tre giorni ricoverato in ospedale. “Credo proverò a partecipare a un comizio sabato sera, se avremo tempo a sufficienza per organizzare la cosa”, ha dichiarato Trump nel corso di una intervista a “Fox News” ieri, 8 ottobre. Il presidente ha aggiunto che l’evento “si terrà probabilmente in Florida o Pennsylvania”. Poche ore prima dell’intervista, il medico di Trump, Sean Conley, aveva dichiarato che il presidente ha risposto in modo “estremamente positivo” ai trattamenti farmacologici, e che dovrebbe essere pronto a riprendere “gli impegni pubblici” entro domenica, 11 ottobre. Non è ancora chiaro, però, se l’inquilino della Casa Bianca sia risultato negativo a un tampone di controllo; nel corso dell’intervista di ieri, Trump ha dichiarato che si sottoporrà a un nuovo test oggi, 9 ottobre. (Nys)