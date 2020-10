Usa: è polemica sul tentativo di rapimento del governatore del Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto da parte del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di sei persone, accusate di voler rapire il governatore del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha innescato un’ondata di polemiche negli Stati Uniti. Whitmer, nota per il suo sostegno alle proteste in atto negli Usa dopo la morte dell’afroamericano George Floyn, e per aver simultaneamente sottoposto il suo Stato alle misure di contrasto al coronavirus più rigide del paese, con al chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali, ha attaccato direttamente Trump, accusando di essere il responsabile del complotto ai suoi danni a causa – secondo il governatore democratico – del rifiuto del presidente di condannare l’estremismo. Sull’inquilino della Casa Bianca sono piovute accuse analoghe da parte del candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, e di noti mezzi busti televisivi, come Chris Cuomo della “Cnn”, fratello minore del governatore di New York Andrew Cuomo, che ha definito Trump “portatore del virus dell’odio”. (segue) (Nys)