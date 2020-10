© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo prevede "un rimbalzo del 6 per cento di crescita l'anno prossimo e siamo anche prudenti". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. Su questa stima, ha aggiunto, "siamo realisti ma le nostre previsioni hanno una certa affidabilità" ed inoltre "pensiamo di fare anche meglio del 6 per cento". (Rin)