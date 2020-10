Covid: Bonafede, situazione seria ma sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La situazione è seria, questo è sotto gli occhi di tutti. E' evidenteche la curva si sta alzando costantemente”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s), a “Otto e mezzo” su La7. “Noi come governo stiamo attuando un monitoraggio continuo e mettiamo in campo tutta una serie di misure, come l'indicazione di indossare sempre la mascherina, così che quella curva possa permettere al nostro paese di convivere con il virus, in attesa di un vaccino. Già da prima dell'estate il Cts aveva predisposto i 21 criteri da monitorare per far scattare le rispettive misure di sicurezza, a volte localizzate, a volte più estese – ha aggiunto -. Ma rispetto al resto d'Europa abbiamo ancora un numero di nuovi contagi minore. Ogni nuova eventuale misura verrà presa in base alla situazione che si verrà a creare. Ad ora, la situazione è seria ma sotto controllo. Ovviamente a tutti viene un po' di paura quando vediamo la curva che sale, ma dobbiamo affrontare la situazione non con il senso di panico ma con la consapevolezza di trovarci in una situazione difficile ma con tutti i presupposti per farcela".(Rin)