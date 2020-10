Ue: Bonafede, prendere Mes ci darebbe timbro ultima spiaggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Mes il ministro Gualtieri ha chiarito che si ricorre al Mes soltanto quando le casse dello Stato sono al collasso, senza liquidità. E visto che l'Italia adesso non è senza liquidità, lo stesso Gualtieri ha detto che non serve parlare del Mes. Ma se a dirlo è il M5s, si dice che è una posizione ideologica. Ci sarà un motivo se gli altri paesi europei non l'hanno richiesto". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7. "Se l'Italia ricorresse al Mes, avremmo il timbro rosso di 'paese all'ultima spiaggia', quando invece abbiamo l'immagine di un paese autorevole e affidabile", ha aggiunto. (Com)