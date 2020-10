Bolzano: Boccia, con Kompatscher lavoro comune, governo al fianco della Provincia autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La provincia di Bolzano sta svolgendo un prezioso lavoro per affrontare nel miglior modo possibile l'emergenza Covid e per dare soluzione a fondamentali temi aperti per proseguire nell'azione di buongoverno del territorio finora svolta nell'interesse dei cittadini". Lo afferma, in una nota, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine dell’incontro avuto oggi con il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. "Temi - spiega - che sono stati al centro di un proficuo incontro oggi al dipartimento degli Affari regionali con il governatore altoatesino Arno Kompatscher e la senatrice Svp Julia Unterberger, a cui ha partecipato anche il presidente della commissione Paritetica di Bolzano Antonio Ilacqua. Le questioni discusse nel corso dell'incontro meritano attenzione e concretezza da parte del governo: ho assicurato per questo l'impegno dell'esecutivo a rispondere alle sollecitazioni che, tramite i loro rappresentanti, provengono dalla provincia autonoma di Bolzano in tempi rapidi”. (Com)