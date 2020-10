© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla cerimonia in ricordo di Stefano Gaj Tachè, vittima dell'attentato alla Sinagoga del 1982. Tempio Maggiore in Largo Stefano Gaj Tachè a Roma (ore 11)- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "Reinventiamo Roma: percorso di partecipazione per l'area di via dei Lucani a San Lorenzo". Saranno presenti anche Luca Montuori, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, e Francesca Del Bello, presidente del Municipio Roma II. Ex Vetrerie Sciarra in via dei Volsci 122 a Roma (ore 18)- L'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori interviene alla tavola rotonda "Il recupero e la rigenerazione urbana degli impianti sportivi olimpici di Roma". Salone d'Onore del Coni al Foro Italico di Roma (ore 11:30)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene all'apertura di "Spam 02 – The Rome Architecture Festival". Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti 47 a Roma (ore 15)- Assemblea capitolina straordinaria sull'attuazione delle norme anti contagio alla riapertura delle scuole. La seduta si svolge in video conferenza e viene trasmessa sul sito del Comune di Roma. (ore 14-19) (segue) (Rer)