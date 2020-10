Paraguay: sequestro Denis, famiglia rompe silenzio stampa e rivolge nuovo appello a rapitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari dell'ex vice presidente del Paraguay hanno rotto il silenzio stampa dopo circa due settimane. L'ultimo appello attraverso i media era dell scorso 21 settembre. In quell'occasione la famiglia aveva chiesto nuovamente la liberazione dell'ostaggio e aveva manifestato di non aver ricevuto nessuna nuova comunicazione nonostante avesse adempiuto alle condizioni poste dall'Epp per il rilascio. "Aspettiamo notizie, siamo andati di nuovo nel luogo dove era stata lasciata la prima richiesta ma non abbiamo trovato nulla, non abbiamo avuto nessuna comunicazione ma cerchiamo di stabilire un canale per parlare con i sequestratori e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità", aveva affermato la figlia Beatriz Denis, in un'intervista rilasciata all'emittente "Telefuturo". Tra le richieste dei rapitori adempiute dalla famiglia è la distribuzione di viveri per l'equivalente di due milioni di dollari alle popolazioni contadine della zona di Amambay, nel nord del paese, dove è avvenuto il sequestro. L'Epp chiede tuttavia anche al governo del presidente Mario Abdo la liberazione di due leader della guerriglia attualmente in carcere, Carmen Villalba e Alcides Oviedo Britez. (segue) (Brb)