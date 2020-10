Usa: Nancy Pelosi chiede commissione per indagare su capacità di Trump a governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti statunitense, Nancy Pelosi, ha in programma domani di introdurre una legislazione che creerebbe una "Commissione sulla capacità presidenziale", che sarebbe coinvolta nelle procedure di trasferimento dei poteri presidenziali ai sensi del 25° emendamento. Una mossa che secondo alcuni osservatori potrebbe essere un modo per indagare sulla reale capacità del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di governare. Lo riporta l'emittente "Nbc". La legislazione creerebbe la commissione "per contribuire a garantire una leadership efficace e ininterrotta nella più alta carica del ramo esecutivo del governo", ha detto l'ufficio di Pelosi in un comunicato stampa. Alla domanda se pensava che fosse il momento di invocare il 25° emendamento a causa della malattia del presidente Trump, sotto cura di farmaci sperimentali dopo la sua diagnosi positiva al coronavirus, Pelosi ha risposto di non volerne parlare in quel momento. Il 25° Emendamento prevede procedure per il trasferimento dei poteri al vicepresidente in caso di morte, incapacità, rimozione o dimissioni del presidente. L'emendamento è stato ratificato e approvato sulla scia dell'assassinio di John F. Kennedy. Una delle sue sezioni fornisce al vicepresidente e alla maggioranza del Gabinetto "o a qualsiasi altro organo che il Congresso possa fornire per legge" un meccanismo per trasferire il potere dal presidente.(Nys)