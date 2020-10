Usa: Montana, Corte Suprema blocca tentativo di Trump di bloccare voto per corrispondenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il tentativo del Partito repubblicano e del comitato elettorale del presidente Donald Trump di bloccare il voto per corrispondenza in Montana. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La richiesta d'urgenza è stata respinta dal giudice Elena Kagan senza ulteriori commenti o dissensi. L'ultimo sviluppo arriva due giorni dopo che una corte d'appello federale californiana ha rifiutato di fermare un'ordinanza della corte d'appello inferiore che sostiene il piano del Montana di effettuare il suo voto, in parte, attraverso il sistema via posta. Il ricorso repubblicano è sorto dopo che il governo democratico Steve Bullock ha emanato una direttiva in agosto che ha permesso ai funzionari della contea del Montana di permettere il voto per corrispondenza. La campagna di Trump e vari gruppi del Gop hanno dunque intentato una causa sostenendo che l'ordine di Bullock era incostituzionale. (Nys)