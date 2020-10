Usa: Pence cancella viaggio in Indiana, smentisce voci che lo danno malato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha rinunciato a un viaggio in Indiana previsto per venerdì per votare in anticipo, anche se diversi osservatori hanno sospettato che il fatto che fosse legato a qualcuno della sua squadra che ha avesse avuto un esito positivo al test per il Covid-19. Lo riporta il sito "The Hill". Pence aveva in programma di recarsi a Indianapolis, per votare di persona per le elezioni del 2020 insieme a sua moglie. Ma il viaggio è stato annullato giovedì pomeriggio, mentre il vicepresidente era in Arizona a fare campagna elettorale. Non si è capito subito perché il viaggio è stato rinviato. "Nessuno è malato. Non ci sono test positivi. Il vicepresidente ha in programma un viaggio il sabato e il lunedì. Avremo presto maggiori informazioni sul programma del vicepresidente la prossima settimana", ha detto l'addetto stampa Devin O'Malley. (Nys)