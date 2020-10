Argentina-Italia: realizzato da Ambasciata Buenos Aires seminario su "Piazze (In)visibili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del ciclo "CARAsdeITALIA", l'Ambasciata d'Italia in Argentina ha realizzato ieri il seminario su web dedicato al progetto "Piazze (In)visibili", promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci). "Ogni volta che entriamo in una piazza, ci troviamo in mezzo a un dialogo" ha commentato l'ambasciatore Giuseppe Manzo citando Italo Calvino e rilevando come il progetto consenta di far emergere un dialogo tra immagine e parola, tra le piazze, uno deo simboli della bellezza italiana, e il lavoro di fotografi e scrittori. Durante il seminario, due tra i più' importanti fotografi italiani, Marco Delogu e Olivo Barbieri, e lo scrittore Premio Strega 2015, Nicola Lagioia, hanno condotto il pubblico attraverso un suggestivo viaggio per conoscere la bellezza delle piazze, ma anche di alcuni dei luoghi simbolo dell'Italia di oggi, partendo dalle riflessioni stimolate da un momento storico di "sospensione" e da tutti quei valori identitari che, nel corso della storia italiana, si sono sviluppati intorno al concetto di "piazza". Il libro in forma integrale, promosso dal Maeci e curato da Marco Delogu, e' reperibile sul sito dedicato www.piazzeinvisibili.com, dove è disponibile in download gratuito l'ebook con i testi in versione estesa. (Bua)