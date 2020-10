Venezuela: Usa, ricompensa da 5 milioni di dollari per informazioni su collaboratore ministro Petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di stato Usa ha offerto una ricompensa da 5 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto o alla condanna del venezuelano Samark Jose Lopez Bello, stretto collaboratore del ministro del Petrolio del Venezuela, Tareck El Aissami, per la partecipazione in crimine organizzato transnazionale. La ricompensa si aggiunge a quella di 10 milioni di dollari offerta per El Aissami e a quella di 5 milioni messa sul tavolo per il sovraintendente nazionale per le criptovalute, Joselit de la Trinidad Ramirez Camacho. Secondo le autorità statunitensi Lopez Bello avrebbe lavorato, insieme ad altri, per violare o evadere le sanzioni Usa. A marzo il dipartimento di Stato Usa aveva annunciato ricompense fino ai 15 milioni di dollari per chi avesse fornito informazioni utili all’arresto del presidente Nicolas Maduro e di alti funzionari accusati di cospirare con una fazione dissidente delle Farc per “inondare gli Stati Uniti di cocaina”.(Nys)